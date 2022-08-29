Агент защитника «Спартака» Кофрие подтвердил информацию о том, что игрок перейдет в «Клермон»

Агент Давид Ласарацина, клиентом которого является центральный защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие, отреагировал на появившуюся новость о том, что футболист продолжит свою карьеру во Франции.

Ранее стало известно, что 25-летний бельгиец станет игроком «Клермона».

– Информация о переходе в «Клермон» – правда. Точнее будет понятно сегодня ближе к вечеру. Речь идет об аренде с опцией выкупа, – приводит слова агента «РБ-Спорт».

Напомним, что Кофрие перешел в «Спартак» в августе прошлого года из «Сент-Трюйдена» за 2,5 миллиона евро. Всего за красно-белых он провел 26 матчей, отдав одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.