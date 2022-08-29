«Аякс» планирует приобрести форварда «Севильи» Окампоса на замену Антони

Руководство «Аякса» определилось с заменой фланговому нападающему клуба Антони, который близок к уходу в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов евро.

По информации испанских СМИ, амстердамская команда хочет подписать игрока «Севильи» Лукаса Окампоса. В данный момент неизвестно, готовы ли «рохибланкос» отпустить своего футболиста этим летом.

Напомним, что Окампос выступает за «Севилью» с июля 2019 года. Всего за клуб он отыграл 135 матчей, забил 34 гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Милана», «Марселя», «Монако», «Дженоа» и «Ривер Плейта».