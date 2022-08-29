Моро попрощался с московским «Динамо»

Хорватский полузащитник Николо Моро обратился ко всем сотрудникам «Динамо», а также болельщикам клуба после своего перехода в «Болонью».

– Это были два года насыщенных эмоций: хороших, плохих, веселых, грустных и многих других. Но самое важное это то, что я наслаждался этим временем и жил этим клубом. Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, которые делали мое пребывание здесь приятным с первого до последнего дня. Спасибо болельщикам за поддержку, – приводит слова Моро клубная пресс-служба бело-голубых.

Моро выступал за «Динамо» с августа 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 66 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач.

Напомним, в понедельник, 29 августа, стало известно о том, что 24-летний хавбек пополнил состав команды Серии А на правах арендного соглашения до конца сезона-2022/23 с правом последующего выкупа.