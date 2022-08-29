Бывший защитник сборной России Рауш объявил о завершении своей карьеры

Экс-защитник московского «Динамо» и сборной России Константин Рауш заявил о том, что завершает свои выступления на профессиональном уровне.

Отметим, что в августе этого года 32-летний футболист пополнил состав немецкой любительской команды «Ворверк II» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он выступал за «Нюрнберг».

– В начале карьеры я изъявлял желание провести несколько матчей со своим братом, когда мой путь в профессиональном футболе завершится. Безусловно, мне бы хотелось продолжать выступать. Однако лучше прислушаться к своем телу, когда оно говорит тебе остановиться, – цитируют Рауш немецкие СМИ.

Напомним, что большую часть своей карьеры Рауш провел в Германии, защищая цвета таких команд, как «Кельн», «Ганновер», «Штутгарт» и «Дармштадт». В России он оказался в 2018 года, пополнив состав «Динамо». Всего за москвичей футболист отыграл 48 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач.

В составе сборной России Рауш провел девять встреч.