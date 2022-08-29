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«Это моя мечта детства». Бензема - о возможном завоевании «Золотого мяча»

Француз является претендентом на получение престижной награды.
29 августа 2022 15:28
автор: Александр Бойченко

Нападающий сборной Франции и «Реала» Карим Бензема оценил свои шансы завоевать «Золотой мяч» по итогам 2022-го года.

«Надеюсь ли я на получение «Золотого мяча»? Давайте посмотрим, что происходит. Нужно дождаться результатов голосования.

Получить Золотой мяч было моей мечтой с детства. Сейчас я не так далек от его реализации. Посмотрим, что получится», — цитирует Бензема французские СМИ.

В прошлом сезоне 34-летний Бензема провел 32 матча в испанской Ла Лиге, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. В Лиге чемпионов француз сыграл в 12 встречах, отметившись 15 забитыми мячами и двумя ассистами.

Церемония вручения «Золотого мяча-2022» состоится 17 октября.

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