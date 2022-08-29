Полузащитник «Челси» Хадсон-Одои перейдет в «Байер» на правах аренды

Правый вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои в ближайшее время перейдет из лондонской команды в немецкий «Байер» на правах аренды до конца текущего сезона.

Об этом сообщают английские СМИ.

Ожидается, что полузащитник вылетит в Германию в понедельник для прохождения медицинского осмотра в преддверии сезонной аренды в «Байер». Форвард никогда не отдавался в аренду из «Челси». Трансферное окно закрывается 1 сентября в 23:00 мск.

Сутки назад этот трансфер был на грани провала, поскольку «Леверкузен» хотел взять игрока лишь в аренду, а «Челси» запрашивал полноценный трансфер.

Хадсон-Одои является воспитанником «Челси». В общей сложности он провел за «аристократов» 126 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 22 результативные передачи.

Рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет 25 миллионов евро по данным Transfermarkt.