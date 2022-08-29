Кавазашвили считает, что Кофрие не подходит под стиль игры «Спартака»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу появившейся новости о том, что защитник московского клуба Максимилиано Кофрие покинет стан красно-белых этим летом.

Ранее агент 25-летнего бельгийца сообщил, что его клиент близок к переходу в французский «Клермон» на правах аренды до лета 2023 года с опцией выкупа.

– Это небольшая потеря для нас и небольшое приобретение для них. Кофрие – жесткий, силовой футболист. Он не техничный, он не спартаковский. В «Спартаке» надо правильно уметь играть, потому что в клубе всегда были тренеры, которые учили играть технично, коллективно, атаковать в одно касание или не более двух, – цитирует Кавазашвили портал «Метарейтинг».

Напомним, что Кофрие перешел в «Спартак» в августе прошлого года из «Сент-Трюйдена» за 2,5 миллиона евро. Всего за красно-белых он провел 26 матчей, отдав одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.