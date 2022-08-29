Антони 29 августа пройдет медосмотр для перехода в «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Аякса» Антони сегодня, 29 августа, прилетит в Англию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Манчестер Юнайтед», сообщают местные СМИ.

Сумма трансфера 22-летнего бразильца должна составить 100 миллионов евро. При этом игрок подпишет с командой АПЛ контракт до конца сезона-2026/27 с возможностью продления еще на один год.

Напомним, что Антони выступает за «Аякс» с июля 2020 года. Всего с составе клуба он отыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 результативные передачи. Вместе с амстердамцами нападающий стал двукратным чемпионом Нидерландов.

За сборную Бразилии футболист провел девять встреч (2 гола).