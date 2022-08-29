Спортивный директор «Рубина» заявил, что Самошников не перейдет в «Динамо»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский подтвердил, что защитник Илья Самошников не перейдет в «Динамо», но опроверг слухи с провальным прохождением футболистом медицинского осмотра.

«Мы с «Динамо» не договорились по условиям сделки. Самошников возвращается к нам обратно. Откуда возникла история про проваленный медосмотр? Это самое простое объяснение, когда не получается договориться», - приводит слова Яровинского «Метарейтинг».

В текущем сезоне Самошников провел шесть игр за «Рубин», в которых отдал две голевые передачи. Его контракт с казанской командой истекает в 2023 году.