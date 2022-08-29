Дмитрий Селюк: «Ростов» с ЦСКА весь матч возили тачку, зрители на трибунах заснули

Футбольный агент Дмитрий Селюк разочарован матчем между «Ростовом» и ЦСКА (0:0), который прошел в Ростове-на-Дону.

– «Ростов» с ЦСКА весь матч возили тачку, даже комментаторы матча едва не заснули, что там говорить о зрителях. Не видно было ни Карраскаля, ни Медины, будто они не приехали в Ростов, а остались в Москве. А ведь они «зажигали» у армейцев. Игроки ходил пешком по полю. Про такие матчи говорят – игра была равна, – сказал Селюк в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что после этой игры ЦСКА набрал 14 очков и вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 13-ю очками занимает пятую строчку.

В следующем туре красно-синие сыграют в гостях против «Крыльев Советов» (4 сентября), а донской клуб на выезде встретится с «Торпедо» (5 сентября).