Фрэнк Лэмпард: Если бы Гордон объявил бойкот ради перехода в «Челси», узнал бы меня с другой стороны

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о ситуации с полузащитником «ирисок» Энтони Гордоном, которым интересовался «Челси» в летнее трансферное окно.

Может ли Гордон устроить бойкот ради перехода в «Челси»? Энтони не стал бы, не должен и не мог бы сделать это со мной. Если бы он попытался сыграть в такую игру, то узнал бы меня с другой стороны. Думаю, он это понимает. Я не пытаюсь показаться крутым, просто это будет противоречить тому, что я от него ожидаю..», — приводит слова Лэмпарда английские СМИ.

Напомним, что Гордон является воспитанником академии «Эвертона». Всего за команду он отыграл 62 матча, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.