Дмитрий Селюк: Что может сделать Гончаренко, когда половину «Урала» надо отправлять на рыбалку

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об очередном поражении «Урала» и главном тренере екатеринбургской команды Викторе Гончаренко.

– «Урал» дома запустил четыре от «Зенита». Да, пришел спасать команду Гончаренко. Никто же не скажет, что он плохой тренер. Может быть, не самый выдающийся, но команда уровня «Урала» как раз для него.

Но ему досталась такая команда – просто никакая. Даже если бы Гончаренко был бы семи пядей во лбу, что он может сделать, когда половину «Урала» надо отправлять на рыбалку? – сказал Селюк в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что после этой победы подопечные Сергея Семака набрали 17 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Спартак». Что касается «Урала», то команда Виктора Гончаренко идет на последней, 16-й строчке (1 очко).

В следующем туре «Зенит» 4 сентября сыграет на выезде против «Спартака», а «Урал» днем ранее в гостях встретится с «Динамо».