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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» болеет за «Ливерпуль», потому что там играет Салах

Египтянин перешел к «мерсисайдцам» в 2017 году.
29 августа 2022 16:47
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал причину, по которой он стал болельщиком «Ливерпуля».

- Я начал следить за английской премьер-лигой, может быть, пять или шесть лет назад, я увидел, как играет Мохамед Салах, и почитал о нем. Меня впечатлили его характер и то, что он сделал в для своего родного города, оказав помощь в строительстве школы.

Я понял, как его любят в Египте, поэтому сказал: «Это мой парень!» Я хотел болеть за Мохамеда Салаха, и когда я узнал, что он играет за «Ливерпуль», я сказал: «Хорошо, это моя команда!» Так что с тех пор я фанат «Ливерпуля», - приводят слова Керра американские СМИ.

30-летний египтянин перешел в «Ливерпуль» в 2017 году из «Ромы». С тех пор Салах выиграл со своей новой командой семь трофеев, включая победы в АПЛ и Лиге чемпионов.

За 259 матчей в составе «Ливерпуля» Салах забил 159 мячей и отдал 64 голевые передачи.

источник: «Советский спорт»
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