«Спортинг» заинтересован в возвращении Роналду

«Спортинг» проявляет заинтересованность к приобретению нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщают зарубежные СМИ.

Над уходом звездного форварда работает его агент Жорже Мендеш, ранее появлялась информация о его контактах с «Челси» и «Наполи». Неаполитанцы в настоящий момент занимаются освобождением финансовых средств для подписания 37-летнего португальца.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах, не отличившись результативными действиями.