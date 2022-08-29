Селюк заявил, что «Динамо» производит странное впечатление

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил игру «Динамо» в гостевом матче 7-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:2).

- «Динамо» в Нижнем оставило странное впечатление. Один тайм команда играет очень хорошо, а затем будто футболистов подменили. Это уже не в первый раз, вспомните матч с «Факелом». Не знаю, что там происходит, - сказал Селюк.

Столичная команда с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Нижегородская – 13-е, набрав после семи матчей 6 очков.

В следующем туре «Пари НН» 3 сентября примет «Факел», «Динамо» в этот же день сыграет дома с «Уралом».