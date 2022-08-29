Селюк - о неудачах «Химок»: Не надо все валить на Писарева

Футбольный агент Дмитрий Селюк не считает, что новый главный тренер «Химок» Николай Писарев виноват в том, что команда в трех матчах под его руководством не набрала ни одного очка.

«Сейчас уже многие накинулись на Писарева, мол, вот был Юран «Химки» побеждали. Кого они побеждали? «Торпедо», которое громят все. Эту команду набирал Юран, он же ее готовил. Поэтому не надо все валить на Писарева. Он работает с той командой, которая ему досталась от Юрана», - сказал функционер в интервью «Советскому спорту».

Напомним, в первых четырех мачта сезона 2022/23 «Химки» с Юраном набрали семь очков, не потерпев ни одного поражения. После четвертого тура команда шла близко к группе лидеров, однако руководство клуба приняло неожиданное решение освободить Юрана от должности.

Под руководством пришедшего на смену Юрану Писарева химчане проиграли все три матча и скатились на 11-е место.