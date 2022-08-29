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Леонид Слуцкий: Федеральные стандарты не позволят научиться ходить, не то что в футбол играть

Главный тренер пришел на судебное слушание экс-директора академии «Чертаново» Ларина.
29 августа 2022 17:40
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после завершения судебных слушаний по делу бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина пообщался с журналистами.

«Мы же говорим о реальном человеке, реальных делах. В зале сидят футболисты, которые многого добились благодаря Ларину. Есть вот я — живой пример того, как можно эффективно работать в частной академии и неэффективно в государственных спортшколах, потому что федеральные стандарты не позволят человеку даже научиться ходить нормально, не то что в футбол играть. Мы должны бить в колокола и говорить о том, что федеральные стандарты устарели. Нужно переходить к современным методикам для более эффективного использования государственных средств в футболе», - приводит слова Слуцкого Sport24.ru.

Добавим, что Ларин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент бывший директор находится под подпиской о невыезде.

Слуцкий при поддержке ЦСКА в 2016 году открыл собственную футбольную школу в родном городе Волгограде. Одно время данное учебное заведение работал вместе с «Ротором». Но главный тренер «Рубина» отказался от сотрудничества из-за несовершенных учебных методик.

Позже Леонид Викторович построил в городе стадион «Бомбонера»: проект был сдан в декабре 2021 года.

источник: Sport24.ru
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