Дмитрий Селюк о «Торпедо»: Команда получает по четыре, а Геркус видит зачатки победной игры

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об игре московского «Торпедо», осевшего на дне турнирной таблицы РПЛ.

«Торпедо» - это вообще полный караул. Пришел президент Геркус, сейчас он будет часто выступать, он это любит. Команда получает по четыре, а Геркус все видит зачатки победной игры», - сказал функционер в интервью «Советскому спорту».

Напомним, после семи матчей в активе автозаводцев лишь одно набранное очко. Команда в месте с «Уралом» делит последнюю строчку турнирной таблицы.