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Дмитрий Селюк: Спартаковцы поймали кураж

«Спартак» в 7-м туре РПЛ в очередной раз забил сопернику четыре мяча
29 августа 2022 17:48
автор: Максим Скороходов

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал игру «Спартака» против «Факела» (4:1) в 7-м туре РПЛ.

- Спартаковцы – молодцы, поймали кураж, забивают по четыре мяча уже который раз, но нужно сделать скидку на то, что побеждена команда из нижней части таблицы. Поэтому не стоит переоценивать эту победу. В следующем туре «Спартак» играет с «Зенитом», вот тогда и посмотрим. «Зенит» ведь тоже четыре положил «Уралу», - сказал Селюк.

Матч «Спартак» - «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве. Петербуржцы на данный момент лидируют в чемпионате России, а красно-белые отстают от них на одно очко.

источник: «Советский спорт»
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