Анри вложился в итальянский «Комо», за который играет Фабрегас

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри приобрел часть акций итальянского клуба «Комо».

«Я давно ждал такого проекта, как «Комо». Клуб с амбициями, но, что более важно, придерживающийся тех же ценностей, что и я. Клуб и местное сообщество должны процветать. Я общался с командой, и они рассказали мне о существующих общественных инициативах и стремлении обеспечить процветание клуба и сообщества. Тогда я понял, что это отличная возможность для меня», - приводит слова ветерана британская пресса.

Напомним, что «Комо» выступает в Серии В - первом дивизионе национального первенства.

В составе команды играет Сеск Фабрегас, который, по данным СМИ, также является владельцем части акций клуба.