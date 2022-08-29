«Ювентус» хочет приобрести нападающего «Ниццы»

«Ювентус» хочет заполучить нападающего «Ниццы» Амина Гуири, сообщают итальянские СМИ.

В обмен туринский клуб готов включить в сделку полузащитника Дениса Закарию, к которому французская команда уже предъявляла интерес.

22-летний Гуири провел в текущем сезоне 4 матча, в которых отдал одну голевую передачу. Его контракт с «Ниццей» истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает форварда 42 млн евро.

На счету 25-летнего Закарии 2 игры в новом чемпионате Италии при отсутствии результативных действий. Его соглашение с «Ювентусом» заканчивается в 2026 году, а рыночная стоимость составляет 27 млн евро.