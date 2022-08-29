Осимхен не перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Переход нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в «Манчестер Юнайтед» английские СМИ называют маловероятным.

По их данным, «МЮ», приобретя Антони за 100 млн евро, не может позволить себе аналогичные траты и рассмотрит покупку Осимхена в следующем году.

23-летний форвард из Нигерии выступает за «Наполи» с 2020 года. В трех стартовых турах серии А он забил два гола и отдал одну результативную передачу. Всего за «Наполи» Осимхен провел 65 матчей, в которых отличился 30 мячами и 10 голевыми передачами. Контракт форварда с итальянским клубом истекает в 2025 году.

Добавим, что Криштиану Роналду рассматривался «МЮ», как часть сделки по Осимхену, теперь агент футболистa Жорже Мендеш работает над обычной арендой своего клиента в «Наполи».