Официально: Кофрие покинул «Спартак» и ушел в «Клермон»

Бельгийский защитник Максимиллиано Кофрие покинул московский «Спартак» и перешел во французский «Клермон» на правах аренды, сообщила пресс-служба красно-белых.

«Максимилиано всегда искренне и без страха бился за «Спартак». Желаем ему успехов во Франции!», - такое сообщение опубликовано на официальном сайте клуба.

Напомним, в сезоне 2021/22 бельгиец был стабильным игроком стартового состава и завоевал Кубок России.

Однако после прихода на пост главного тренера команды Гильермо Абаскаля футболист провел на поле всего 21 минуту за семь игр и решил сменить обстановку.