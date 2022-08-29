Переход Захаряна в «Челси» может не состояться из-за санкций

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может не перейти в «Челси» в летнее трансферное окно, сообщает Константин Алексеев в телеграмм-канале.

Трансферное окно в Англии закрывается 1 сентября и за это время лондонскому клубу нужно провести ряд юридических мероприятий, включая перевод на российские счета отступных размером 15 млн евро.

Напомним, что из-за проблем с банковскими переводами «Динамо» не завершило переход Эдена Карцева из израильского «Маккаби».

По сведениям Алексеева, Захарян находится в «Динамо», при этом все стороны заинтересованы в его переходе в «Челси».

Напомним, что 19-летний полузащитник выступает за основную команду «Динамо» с ноября 2020 года. Всего за бело-голубых он отыграл 53 матча, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.