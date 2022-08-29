«Спартак» сделал предложение греческому «Волосу» по Паоло Фернандесу

Альберт Ботиньес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, сообщил, что в греческий клуб поступило предложение от «Спартака» по его клиенту.

- «Спартак» сделал официальное предложение «Волосу», - заявил Ботиньес. Сам Паоло, конечно, рад такому варианту, но «Волос» в данный момент просит слишком много денег. Посмотрим, что произойдет, - приводит слова агента футболиста «РБ-Спорт».

За «Волос» Фернандес играет с 1 июля 2021 года. С этого момента атакующий полузащитник провел 32 матча за греческий клуб, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

Transfermarkt оценивает Фернандеса в 600 тысяч евро, его контракт с «Волосом» истекает в следующем году.