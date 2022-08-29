«Арсенал» и «Енисей» сыграли вничью в матче Первой лиги

В матче седьмого тура Первой лиги тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с красноярским «Енисеем».
Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Камран Алиев и Евгений Луценко. Гости ответили голами Никиты Глушкова и Анзора Санаи, реализовавшего пенальти.
«Арсенал» набрал десять очков, но остался на девятом месте в турнирной таблице.
Сибиряки с 12 очками делят места с четвертого по шестое с казанским «Рубином» и махачкалинским «Динамо».
Первая лига
7-й тур
«Арсенал» (Тула) - «Енисей» (Красноярск) - 2:2 (1:1)
Голы: Алиев, 23; Луценко, 77 - Глушков, 21; Саная, 74 (с пенальти).
Предупреждение: Изотов, 90 - Масловский, 3; Канаплин, 89.
источник: «Советский спорт»