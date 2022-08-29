«Арсенал» и «Енисей» сыграли вничью в матче Первой лиги

В матче седьмого тура Первой лиги тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с красноярским «Енисеем».

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Камран Алиев и Евгений Луценко. Гости ответили голами Никиты Глушкова и Анзора Санаи, реализовавшего пенальти.

«Арсенал» набрал десять очков, но остался на девятом месте в турнирной таблице.

Сибиряки с 12 очками делят места с четвертого по шестое с казанским «Рубином» и махачкалинским «Динамо».

Первая лига

7-й тур

«Арсенал» (Тула) - «Енисей» (Красноярск) - 2:2 (1:1)

Голы: Алиев, 23; Луценко, 77 - Глушков, 21; Саная, 74 (с пенальти).

Предупреждение: Изотов, 90 - Масловский, 3; Канаплин, 89.