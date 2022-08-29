В Федерации футбола Франции надеются, что история с Погба - всего лишь недоразумение

Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре прокомментировал скандал с участием полузащитника туринского «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба.

«На данный момент история находится на начальном этапе. Насколько я знаю, еще никто не обращался в суд. Сейчас это всего лишь слухи. Мне нравится Погба. Надеюсь, эта ситуация не поставит под сомнение его место в сборной Франции», - приводит слова Ле Гре зарубежгая пресса.

Напомним, ранее стало известно, что французская полиция инициировала расследование в отношении брата полузащитника «Ювентуса» Поля Погба - Матиаса, занимавшегося вымогательством.

Представители футболиста признались, что ожидают каких-либо провокационных действий со стороны Матиаса, поскольку ранее он уже угрожал Полю, пытаясь выбить из него крупную сумму денег. Кроме того, со стороны брата игрока звучали обвинения в попытке наведения порчи на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.