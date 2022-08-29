Дубль Гурусеты принес «Атлетику» разгромную победу над «Кадисом»

В матче третьего тура испанской Ла Лиги «Атлетик» из Бильбао на выезде разгромил «Кадис».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Горка Гурусета. Еще по одному мячу забили Иньяки Вильямс и Алекс Беренгер. Вильямс мог также оформить дубль, но не смог реализовать пенальти.

Таким образом, «Атлетик» набрал семь очков и вышел на пятое место. При этом команда Эрнесто Вальверде по-прежнему не пропустила ни одного мяча.

«Кадис» с нулем набранных очков и нулем забитых мячей после трех туров осел на самом дне турнирной таблицы.

Ла Лига

3-й тур

«Кадис» - «Атлетик» (Бильбао) - 0:4 (0:1).

Голы: Вильямс, 24; Гурусета, 57; 90; Беренгер, 79.

Не забитый пенальти: Вильямс, 34.