Николсон в соцсетях выразил недовольство своим положением в «Спартаке»

Ямайский нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон выразил недовольство своим положением в команде.

«Я много работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я - резервный вариант», - написал форвард.

Напомним, в текущем сезоне футболист лишь пять раз появился на поле, не отметившись результативными действиями. В каждой из этих игр он проводил на поле не больше тайма, а в последней встрече с воронежским «Факелом» весь матч просидел на скамейке запасных.

В сезоне 2021/22 Николсон провел 16 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил восемь мячей.

Ранее стало известно, что «Спартак» подписал контракт с Кейта Бальде.