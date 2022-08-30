Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Бавария» включилась в гонку за подписание Фрэнки де Йонга

Полузащитник выступает за «Барселону».
30 августа 2022 08:17
автор: Александр Бойченко

«Бавария» намерена подписать голландского полузащитника «Барселоны» Фрэнки де Йонга.

Об этом сообщают испанские СМИ.

По словам источника, немецкий гранд хочет арендовать голландского футболиста с правом выкупа по окончании сезона за фиксированную сумму.

Также сообщается, что на де Йонга по-прежнему претендует «Манчестер Юнайтед». Английский клуб не намерен выбывать из гонки за полузащитником.

В нынешнем сезоне хавбек провел три матча за сине-гранатовых в Ла Лиге, однако не смог отметиться результативными действиями. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 60 миллионов евро по данным Transfermarkt.

Это интересно:
Симеоне - о переходе Кавани в «Валенсию»: Он придаст им силу
Уругваец перешел в стан «летучих мышей» на правах свободного агента.
30.08.2022 08:20
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Бавария» включилась в гонку за подписание Фрэнки де Йонга
Полузащитник выступает за «Барселону».
30.08.2022 08:17
Футбол
автор: Александр Бойченко
Николсон в соцсетях выразил недовольство своим положением в «Спартаке»
Форвард в основном выходит на замену в конце неудачно складывающихся матчей.
29.08.2022 23:45
Футбол
автор: Александр Шульгин
Нападающий «Интера» Лукаку не сыграет с «Миланом» из-за мышечного повреждения
Дерби состоится 3 сентября.
29.08.2022 23:32
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дубль Гурусеты принес «Атлетику» разгромную победу над «Кадисом»
Баски продемонстрировали резвый старт в Ла Лиге.
29.08.2022 23:13
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Милан» купил защитника «Шальке» Тшау
C 21-летним немцем подписан пятилетний контракт.
29.08.2022 23:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
В Федерации футбола Франции надеются, что история с Погба - всего лишь недоразумение
Брат футболиста обвиняет его в наведении порчи.
29.08.2022 22:53
Футбол
автор: Александр Шульгин
Кавани подписал двухлетний контракт с «Валенсией»
Кавани подписал двухлетний контракт с «Валенсией»
Последние два года уругвайский форвард провел в «Манчестер Юнайтед».
29.08.2022 22:50
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Вест Хэм» подписал Пакета, совершив самый дорогой трансфер в истории клуба
Футболист переехал в Лондон из Лиона.
29.08.2022 22:20
Футбол
автор: Александр Шульгин
Полузащитник «Спартака» Зиньковский получил травму плечевого сустава
26-летний полузащитник не поможет красно-белым в ближайших матчах.
29.08.2022 22:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
Что за дела в «Динамо»? Моро потеряли, Захаряна не продали, Самошникова не купили
Бело-голубые в последнее время не могут похвастаться успехами в кадровых вопросах.
Игнатьев пошел в стахановцы? Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола - в картинках и видосиках.
Актерский дебют Валиевой, костыли Щербаковой и триксель в 13 лет. Что нового в фигурном катании
В Новогорске продолжаются контрольные прокаты лучших юниоров России, а во Франции открыли сезон лучшие юниоры «остального мира» - там завершился первый этап серии Гран-при.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 29.08.2022: на кону 2 850 000 рублей!
29 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Не хуже Месси! Как Головин помог «Монако» остановить «ПСЖ»
Парижане на своем поле не смогли выиграть у монегасков (1:1), которые открыли счет с передачи Александра Головина.
Кто победит Карпина? Как «Ростов» отобрал очки у ЦСКА
В заключительном матче 7-го тура РПЛ армейцы впервые в сезоне не забили, разойдясь миром с ростовчанами.
«Есть уверенность, что не вылетим в ФНЛ». Илья Геркус — о перспективах «Торпедо»
Президент «Торпедо» Илья Геркус после поражения от «Краснодара» (1:4) рассказал об усилении команды, слухах про приход Кержакова и прогрессе в игре.
Безумный Макс: с 14-го места на 1-е! Итоги Гран-при Бельгии
Четырнадцатый этап «Формулы-1» завершился феноменальной победой действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который в этом сезоне не знает себе равных.
«Футбольный бог наградил Ивана за старание». Тикнизян — о хет-трике Игнатьева в матче с «Оренбургом»
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился впечатлениями от победы в 7-м туре РПЛ (5:1).
«Час икс» для Медведева, загадка Надаля и проводы Серены. Каким будет US Open-2022
29 августа в Нью-Йорке начинается последний в нынешнем году турнир «Большого шлема». Для Даниила Медведева это будет момент истины: если российский теннисист не сможет защитить титул чемпиона US Open он, видимо, потеряет и звание первой ракетки мира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика