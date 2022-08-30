«Бавария» включилась в гонку за подписание Фрэнки де Йонга

«Бавария» намерена подписать голландского полузащитника «Барселоны» Фрэнки де Йонга.

Об этом сообщают испанские СМИ.

По словам источника, немецкий гранд хочет арендовать голландского футболиста с правом выкупа по окончании сезона за фиксированную сумму.

Также сообщается, что на де Йонга по-прежнему претендует «Манчестер Юнайтед». Английский клуб не намерен выбывать из гонки за полузащитником.

В нынешнем сезоне хавбек провел три матча за сине-гранатовых в Ла Лиге, однако не смог отметиться результативными действиями. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 60 миллионов евро по данным Transfermarkt.