Симеоне - о переходе Кавани в «Валенсию»: Он придаст им силу

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победный матч для своей команды в рамках 3-го тура чемпионата Испании над «Валенсией» (1:0).

«Пока Гризманну удается действовать так, как он умеет. Очень важно, чтобы он был на поле, когда команда больше всего в этом нуждается. Я знаю Гаттузо по игре против него. Я не сомневаюсь, что его команда отражает тот энтузиазм и энергию, которые он излучает как тренер. Кавани придаст им силы. С приходом Кавани «Валенсия» прибавит в атаке», — цитирует Симеоне одно из авторитетных испанских изданий.

Напомним, что Кавани покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2021/22. В общей сложности он провел за «красных дьяволов» 59 матчей, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

Ранее в своей карьере уругваец выступал за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо».