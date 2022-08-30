Нападающий ЦСКА Гайч перейдет в «Црвену Звезду» на правах аренды

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч находится в шаге от того, чтобы продолжить свою карьеру в чемпионате Сербии.

Согласно данным сербских СМИ, 23-летний аргентинец станет игроком «Црвены Звезды». Отмечается, что речь идет об арендном соглашении, рассчитанном до конца сезона-2022/23.

Напомним, что Гайч перешел в ЦСКА в августе 2020 года. Сумма его трансфера из «Сан-Лоренсо» составила 8,5 миллионов евро. В составе москвичей он отыграл 21 матча, забил один гол и отдал один результативный пас. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Ранее армейцы дважды отдавали нападающего в аренду – в «Беневенто» и «Уэску».