Друг Роналду сообщил о том, что форвард не станет игроком «Наполи»

Журналист Эду Агирре, являющийся другом нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, отреагировал на появившиеся слухи о том, футболист в скором времени пополнит состав «Наполи».

Ранее стало известно, что 37-летний португалец дал добро на переход в неаполитанский клуб этим летом. При этом партенопейцы арендуют форварда до конца сезона-2022/23, а «красные дьяволы» полностью покроют зарплату игрока.

– Роналду не перейдет в «Наполи», – сказал Агирре в эфире известного испанского подкаста.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах, не отличившись результативными действиями.