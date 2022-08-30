«Шахтер» отказался продавать полузащитника клуба Мудрика в «Эвертон» за 30 миллионов евро

Фланговый полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик имел возможность перейти в «Эвертон» в текущее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях, ливерпульский клуб отправил «горнякам» предложение в размере 30 миллионов евро, однако донецкая команда отказался продавать 21-летнего футболиста за такую сумму.

Также отмечается, что еще одним претендентом на хавбека является «Арсенал».

Добавим, что Мудрик является воспитанником академии «Шахтера». В составе взрослой команды он отыграл 28 матчей, забил два гола и отдал десять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

За сборную Украины полузащитник провел пять встреч.