В ЦСКА отреагировали на слухи о переходе Гайча в «Црвену Звезду»

Директор ЦСКА по связям с общественностью Кирилл Брейдо отреагировал на слухи о переходе аргентинского нападающего Адольфа Гайча в сербскую «Црвену Звезду».

«Взять и хотеть взять, как говорится, две большие разницы», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Напомним, что Гайч перешел в ЦСКА в августе 2020 года. Сумма его трансфера из «Сан-Лоренсо» составила 8,5 миллионов евро. В составе москвичей он отыграл 21 матча, забил один гол и отдал один результативный пас. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Ранее армейцы дважды отдавали нападающего в аренду – в «Беневенто» и «Уэску».