Наставник «Брайтона» Поттер может заменить Джеррарда на посту главного тренера «Астон Виллы»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард может покинуть клуб в ближайшее время в связи с неудовлетворительными результатами в начале текущего сезона чемпионата Англии.

Согласно данным британских СМИ, руководство команды из Бирмингема рассматривает кандидатуру наставника «Брайтона» Грэма Поттера в качестве возможной замены 42-летнему специалисту.

Напомним, что Джеррард возглавляет «Астон Виллу» с ноября прошлого года. При нем клуб одержал 12 побед, пять раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

В нынешнем сезоне «Астон Вилла» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав три очка в четырех турах.