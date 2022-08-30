«Ливерпуль» готов заплатить 50 миллионов евро за хавбека «Брайтона» Кайседо

Руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность подписания центрального полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

По информации СМИ из Великобритании, «красные» отправили предложение в размере 50 миллионов евро за трансфер 20-летнего колумбийца. Отмечается, что главный тренер «чаек» Грэм Поттер выступил против продажи футболиста за такую сумму.

Напомним, что Кайседо выступает за «Брайтон» с февраля 2021 года. Всего за клуб он отыграл 14 матчей, забил один гол и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.