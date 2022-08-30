«Зенит» подписал двухлетнее соглашение с Wildberries

«Зенит» и Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Договор будет рассчитан на два года.

Wildberries будет поставлять спортивный инвентарь всем командам системы «Зенит», Академии и ее филиалам со второй половины сезона 2022/23. В первом туре группового этапа Кубка России логотип Wildberries появится на форме игроков основного состава, а в рамках матчей РПЛ — со второй половины сезона.

«Рады приветствовать в рядах наших партнеров лидера своей индустрии — компанию Wildberries. Убеждены в больших перспективах этого сотрудничества, потому что нас объединяет главное — любовь к спорту и искренняя преданность делу, а также желание достигать в своей отрасли новых высот», — заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

После семи туров РПЛ «Зенит» идет в лидерах РПЛ с 17 очками. Следом располагаются московский «Спартак» (16), ЦСКА и «Краснодар» (оба - по 14).