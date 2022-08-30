Форвард сборной Бразилии Антони прибыл на базу «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Аякса» Антони в скором времени официально станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что 22-летний бразилец уже прибыл на базу «красных дьяволов» в Каррингтоне. Ранее сообщалось, что команда АПЛ заплатит за футболиста 100 миллионов евро. При этом форвард заключит с «манкунианцами» пятилетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что Антони выступает за «Аякс» с июля 2020 года. Всего с составе клуба он отыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 результативных передачи. Вместе с амстердамцами нападающий стал двукратным чемпионом Нидерландов.

За сборную Бразилии футболист провел девять встреч (2 гола).