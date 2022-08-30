Агент Милинковича-Савича: Его любят в «Ювентусе», но он им не по карману

Матея Кежман, агент полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, оценил шансы «Ювентуса» подписать хавбека до окончания летнего трансферного окна.

«Сергей остается в «Лацио». Запросы президента команды? 100 миллионов это слишком много. Ювентус? Его там все любят, мы говорили об этом в прошлом, но Милинкович-Савич им не по карману.

Продление контракта с «Лацио»? До чемпионата мира еще есть время», — цитирует Кежмана инсайдер Николо Скира в соцсетях.

Напомним, Милинкович-Савич выступает за «Лацио» в августе 2015 года. В общей сложности он провел за клуб 271 матч, забил 52 гола и отдал 45 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 70 миллионов евро.