Президент «Интера» заблокировал переход защитника «Лацио» Ачерби

Президент «Интера» Стивен Джан не дал осуществиться переходу защитника «Лацио» Франческо Ачерби в стан «нерадзурри».

Как сообщают итальянские СМИ, Джан не хочет увеличивать зарплатный фонд команды.

Ожидалось, что Ачерби перейдет в «Интер» в аренду с правом выкупа. Смогут ли другие представители совета директоров «Интера» переубедить Джана, пока неизвестно.

В прошлом сезоне центральный защитник провел 30 матчей за «Лацио» в серии А, забил четыре гола и отдал один ассист. Действующий контракт 34-летнего игрока с римским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.