Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент «Интера» заблокировал переход защитника «Лацио» Ачерби

Ранее сообщалось, что 34-летний игрок мог перейти на правах аренды в стан «нерадзурри».
30 августа 2022 10:12
автор: Александр Бойченко

Президент «Интера» Стивен Джан не дал осуществиться переходу защитника «Лацио» Франческо Ачерби в стан «нерадзурри».

Как сообщают итальянские СМИ, Джан не хочет увеличивать зарплатный фонд команды.

Ожидалось, что Ачерби перейдет в «Интер» в аренду с правом выкупа. Смогут ли другие представители совета директоров «Интера» переубедить Джана, пока неизвестно.

В прошлом сезоне центральный защитник провел 30 матчей за «Лацио» в серии А, забил четыре гола и отдал один ассист. Действующий контракт 34-летнего игрока с римским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Это интересно:
«Реал» объявил о подписании 17-летнего нападающего «Байера» Браво
Ранее футболист воспитывался в академии «Барселоны».
30.08.2022 10:37
Футбол
автор: Владислав Корегин
Форвард «Челси» Батшуайи может перейти в «Эвертон»
Нападающий выступает за «синих» с 2016-го года.
30.08.2022 10:28
Футбол
автор: Александр Бойченко
Президент «Интера» заблокировал переход защитника «Лацио» Ачерби
Ранее сообщалось, что 34-летний игрок мог перейти на правах аренды в стан «нерадзурри».
30.08.2022 10:12
Футбол
автор: Александр Бойченко
Агент Милинковича-Савича: Его любят в «Ювентусе», но он им не по карману
Действующий контракт хавбека с «Лацио» рассчитан до 2024 года.
30.08.2022 10:08
Футбол
автор: Александр Бойченко
Форвард сборной Бразилии Антони прибыл на базу «Манчестер Юнайтед»
Футболист близок к переходу в клуб АПЛ.
30.08.2022 10:07
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ливерпуль» готов заплатить 50 миллионов евро за хавбека «Брайтона» Кайседо
«Мерсисайдцы» хотят усилить свою среднюю линию в конце текущего трансферного окна.
30.08.2022 09:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Зенит» подписал двухлетнее соглашение с Wildberries
Ранее другой российский клуб договорился о сотрудничестве с маркетплейсом - «Спартак».
30.08.2022 09:30
Футбол
автор: Александр Бойченко
Наставник «Брайтона» Поттер может заменить Джеррарда на посту главного тренера «Астон Виллы»
Английский специалист руководит командой с осени 2021 года.
30.08.2022 09:17
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Шахтер» отказался продавать полузащитника клуба Мудрика в «Эвертон» за 30 миллионов евро
В стане украинской команды отклонили данное предложение.
30.08.2022 09:04
Футбол
автор: Владислав Корегин
В ЦСКА отреагировали на слухи о переходе Гайча в «Црвену Звезду»
Ранее появилась соответствующая информация.
30.08.2022 09:02
Футбол
автор: Александр Бойченко
Что за дела в «Динамо»? Моро потеряли, Захаряна не продали, Самошникова не купили
Бело-голубые в последнее время не могут похвастаться успехами в кадровых вопросах.
Игнатьев пошел в стахановцы? Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола - в картинках и видосиках.
Актерский дебют Валиевой, костыли Щербаковой и триксель в 13 лет. Что нового в фигурном катании
В Новогорске продолжаются контрольные прокаты лучших юниоров России, а во Франции открыли сезон лучшие юниоры «остального мира» - там завершился первый этап серии Гран-при.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 29.08.2022: на кону 2 850 000 рублей!
29 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Не хуже Месси! Как Головин помог «Монако» остановить «ПСЖ»
Парижане на своем поле не смогли выиграть у монегасков (1:1), которые открыли счет с передачи Александра Головина.
Кто победит Карпина? Как «Ростов» отобрал очки у ЦСКА
В заключительном матче 7-го тура РПЛ армейцы впервые в сезоне не забили, разойдясь миром с ростовчанами.
«Есть уверенность, что не вылетим в ФНЛ». Илья Геркус — о перспективах «Торпедо»
Президент «Торпедо» Илья Геркус после поражения от «Краснодара» (1:4) рассказал об усилении команды, слухах про приход Кержакова и прогрессе в игре.
Безумный Макс: с 14-го места на 1-е! Итоги Гран-при Бельгии
Четырнадцатый этап «Формулы-1» завершился феноменальной победой действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который в этом сезоне не знает себе равных.
«Футбольный бог наградил Ивана за старание». Тикнизян — о хет-трике Игнатьева в матче с «Оренбургом»
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился впечатлениями от победы в 7-м туре РПЛ (5:1).
«Час икс» для Медведева, загадка Надаля и проводы Серены. Каким будет US Open-2022
29 августа в Нью-Йорке начинается последний в нынешнем году турнир «Большого шлема». Для Даниила Медведева это будет момент истины: если российский теннисист не сможет защитить титул чемпиона US Open он, видимо, потеряет и звание первой ракетки мира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика