«Реал» объявил о подписании 17-летнего нападающего «Байера» Браво

Пресс-служба «Реала» сообщила о том, что к команде присоединился нападающий «Байера» Икер Браво.

Отмечается, что 17-летний футболист пополнил состав мадридцев на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом возможного выкупа за шесть миллионов евро. По информации источника, форвард будет выступать за резервную команду «сливочных» – «Кастилью».

Напомним, что Браво является воспитанником академии «Барселоны». В системе «Байера» он оказался в июле 2021 года. За молодежные клубы леверкузенцев игрок провел 17 матчей, забил десять голов и отдал три результативных паса.

В составе основной команды «фармацевтов» Браво отыграл две встречи.