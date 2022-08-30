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Агент Клаудиньо не смог ответить на вопрос о том, сможет ли его клиент сыграть со «Спартаком»

Матч между командами состоится 4 сентября.
30 августа 2022 10:51
автор: Владислав Корегин

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы атакующего полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал о том, сможет ли игрок принять участие в матче восьмого тура чемпионата России со «Спартаком».

Отметим, что 25-летний хавбек получил травму двуглавой мышцы бедра во время игры против «Ахмата» (0:0), который прошел 4 августа. По прогнозам врачей, игрок выбыл на четыре-пять недель.

– У меня нет ответа на этот вопрос, только медицинский штаб «Зенита» может решить, сыграет ли Клаудиньо со «Спартаком», – цитирует агента «РБ-Спорт».

Добавим, что в сезоне-2021/22 Клаудиньо забил один гол и отдал три результативных паса в пяти матчах.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 4 сентября в Москве. Начало – в 20:00 мск.

источник: «РБ-Спорт»
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