«Тоттенхэм» выкупил контракт защитника Ромеро у «Аталанты» за 50 миллионов евро

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщила о том, что клуб выкупил контракт центрального защитника Кристиана Ромеро.

Отметим, что руководство «шпор» воспользовалось опцией выкупа 24-летнего аргентинца за 50 миллионов евро. При этом трудовое соглашение футболиста будет рассчитано до конца сезона-2026/27.

Напомним, Ромеро выступает за «Тоттенхэм» с августа прошлого года. Всего за клуб он отыграл 32 матча, забил один гол и отдал один результативный пас.

В составе сборной Аргентины игрок провел 11 встречи (1 гол).