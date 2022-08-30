«Локомотив» получил первые деньги за трансфер Бека-Бека в «Ниццу»

Журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что руководство «Локомотива» получило первый транш за переход полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».
«Это правда, первые 6 млн евро за трансфер Алексиса мы сегодня получили от «Ниццы», — подтвердил руководитель пресс-службы железнодорожников Леонид Шлыков.
Добавим, что Бека-Бека пополнил состав «Локомотива» в августе прошлого года. Всего за красно-зеленых он отыграл 28 матчей, отдав четыре результативных передачи. Его соглашение с москвичами было рассчитано до конца сезона-2025/26.
Ранее во Франции футболист защищал цвета «Кана».