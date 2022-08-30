Пулишич не уйдет «Челси» в летнее трансферное окно

Фланговый нападающий «Челси» Кристиан Пулишич продолжит свои выступления за лондонский клуб в сезоне-2022/23.

По информации британских СМИ, руководство «синих» приняло решение сохранить 23-летнего американца в своем составе. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла», а также команд из Испании и Италии.

Напомним, что Пулишич выступает за «Челси» с января 2019 года. За это время он принял участие в 119 матчах «аристократов» во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.