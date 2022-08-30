«ПСЖ» отказался покупать одноклубника Головина за 50 миллионов евро

Центральный защитник «Монако» Аксель Дисаси мог перейти в «ПСЖ» в текущее трансферное окно.

По информации портала Goal, парижский клуб хотел приобрести 24-летнего игрока, однако отказались от данной сделки после того, как «монегаски» запросили 50 миллионов евро за своего футболиста.

Напомним, что Дисаси выступает за «Монако» с августа 2020 года. Всего за клуб он отыграл 86 матчей, забил семь голов и отдал один результативный пас. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Добавим, что одноклубником Дисаси в «Монако» является российский полузащитник Александр Головин.