Антон Зиньковский: Когда пришло предложение от «Спартака», почувствовал сильную радость

Полузащитник Антон Зиньковский рассказал о том, что он почувствовал, узнав о том, что может перейти в московский «Спартак».

- Когда пришло официальное предложение от «Спартака», почувствовал облегчение и сильную радость. Я давно надеялся и ждал этого. Получилась особенная история — с учетом того, что мой дедушка был болельщиком «Спартака», - сказал полузащитник пресс-службе клуба.

«Спартак» купил Зиньковского летом 2022 года у самарских «Крыльев Советов» за 3,2 млн евро и подписал с футболистом пятилетний контракт.

В текущем сезоне Зиньковский провел восемь матчей, в которых забил один гол.