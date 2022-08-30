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«Зенит» сообщил о том, что Клаудиньо вернулся в общую группу клуба в преддверии матча со «Спартаком»

Бразилец может принять участие в игре против красно-белых, который состоится 4 сентября.
30 августа 2022 12:05
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что атакующий полузащитник Клаудиньо вернулся в общую группу петербуржцев.

– С возвращением! – говорится в сообщении клуба. Также команда прикрепила видео, на котором 25-летний игрок тренируется вместе с сине-бело-голубыми.

7 августа стало известно, что Клаудиньо получил травму двуглавой мышцы бедра в игре чемпионата России с «Ахматом» (0:0). Из-за повреждения футболист пропустил матчи с ЦСКА (2:1), «Торпедо» (2:0) и «Урала» (4:0).

Напомним, что 4 сентября в Москве состоится игра восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

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