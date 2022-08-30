Защитник ЦСКА Мойзес высказался по поводу ничейного результата клуба в матче с «Ростовом»

Левый защитник ЦСКА Мойзес подвел итоги матча седьмого тура чемпионата России, в котором армейский клуб сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).

Отметим, что в прошедшей встречи 27-летний бразилец отыграл все 90 минут, не отличившись голевыми действиями.

– Матч был тяжелый, складывался очень непросто, к сожалению, мы не смогли забить, но сделали шаг вперед. Это очко нам очень поможет по ходу чемпионата. Наш соперник хорошо играл, особенно в первом тайме. Мы делали все возможное, нельзя кого-то обвинить в отсутствии самоотдачи, – приводит слова Мойзеса клубная пресс-служба красно-синих.

Добавим, что Мойзес перешел в ЦСКА в августе этого года. С тех пор он отыграл за армейцев четыре матча, отдав один результативный пас.

В данный момент подопечные Владимира Федотова занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.